Призёр Олимпиады Соколова победила в прыжках в длину на турнире в Венгрии

Российская легкоатлетка Елена Соколова победила в прыжках в длину на международных соревнованиях «Мемориал Иштвана Дьюлаи» в Венгрии. Она продемонстрировала результат 6,81 м.

Второе место заняла сербка Ивана Шпанович (6,80). Тройку призёров замкнула хозяйка соревнований Анастасия Нгуен (6,70).

На прошедших в Минске (Беларусь) Европейских играх Соколова выиграла золотую медаль с результатом 6,76 м. Российская спортсменка выполнила норматив для участия в чемпионате мира, который пройдёт в Дохе (Катар) с 28 сентября по 6 октября.

В 2012 году Елена стала серебряным призёром Олимпийских игр в Лондоне с личным рекордом — 7,07 м.

Из-за дисквалификации ВФЛА российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.