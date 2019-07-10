Призёр Олимпиады Соколова победила в прыжках в длину на турнире в Венгрии
Российская легкоатлетка Елена Соколова победила в прыжках в длину на международных соревнованиях «Мемориал Иштвана Дьюлаи» в Венгрии. Она продемонстрировала результат 6,81 м.
Второе место заняла сербка Ивана Шпанович (6,80). Тройку призёров замкнула хозяйка соревнований Анастасия Нгуен (6,70).
На прошедших в Минске (Беларусь) Европейских играх Соколова выиграла золотую медаль с результатом 6,76 м. Российская спортсменка выполнила норматив для участия в чемпионате мира, который пройдёт в Дохе (Катар) с 28 сентября по 6 октября.
В 2012 году Елена стала серебряным призёром Олимпийских игр в Лондоне с личным рекордом — 7,07 м.
Из-за дисквалификации ВФЛА российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
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