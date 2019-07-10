Большунов, Спицов и Непряева выступят на предсезонном турнире в Норвегии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что ожидает его подопечных во второй половине летних сборов. Специалист подтвердил, что лыжники Александр Большунов, Денис Спицов и Наталья Непряева вместе со всей остальной группой выступят на норвежском лыжном фестивале Toppidrettsveka.
«С 20 июля начинается сбор в Отепя (Эстония), будем там до 9 августа. После этого с 18 по 27 августа мы на неделю уедем в Норвегию, где примем участие в соревнованиях. Вся группа примет участие в фестивале. А с 25 августа по 10 сентября сбор будет в Давосе (Швейцария)», — приводит слова тренера «Р-Спорт».
Лыжный фестиваль Toppidrettsveka пройдёт в норвежских Эуре, Хитре и Тронхейме с 22 по 24 августа. Помимо Большунова, Спицова и Непряевой в группу Бородавко входят Андрей Собакарёв, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева и Мария Истомина.
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