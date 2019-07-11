Жуков: решение CAS по Мутко подтверждает — господдержки допинга не было

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда удовлетворить апелляцию вице-премьера России Виталия Мутко на пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр.
«Это очень важное и положительное для России решение, оно подтверждает, что никакой господдержки допинга в России не существовало, мы об этом всегда говорили. Я очень рад, что CAS встал на ту же позицию. Обвинения в адрес России, что это была госпрограмма, всегда были голословны, это были лживые утверждения Родченкова, который сам организовал эту систему, это его рук дело», – приводит слова Жукова ТАСС.
В 2017 году комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида не нашла доказательств прямого участия Мутко в манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов во время Игр-2014 в Сочи, но посчитала его ответственным за произошедшее, поскольку в эти годы Мутко возглавлял министерство спорта. МОК пожизненно запретил Мутко посещать Олимпийские игры.
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