В МОК отреагировали на удовлетворение апелляции Мутко

Международный олимпийский комитет отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда удовлетворить апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненный запрет на участие в Олимпийских играх в любом качестве.



«МОК принимает к сведению решение CAS, которое касается исключительно формального вопроса о санкционной власти МОК в отношении лиц, не причастных к олимпийскому движению. В то же время решение даёт понять, что МОК сохраняет за собой право принимать любое решение в отношении конкретных Олимпийских игр», — приводит слова представителя пресс-службы МОК ТАСС.

В 2017 году комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида не нашла доказательств прямого участия Мутко в манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов во время Игр-2014 в Сочи, но посчитала его ответственным за произошедшее, поскольку в эти годы Мутко возглавлял министерство спорта. МОК пожизненно запретил Мутко посещать Олимпийские игры.

Юрист: у МОК есть право на обжалование решения по Мутко, но есть ли смысл?

Мутко прокомментировал решение CAS удовлетворить его апелляцию