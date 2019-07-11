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Британский журналист: в Ванкувере Мутко потратил $ 4,8 тыс. на 97 завтраков

Британский журналист: в Ванкувере Мутко потратил $ 4,8 тыс. на 97 завтраков
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Журналист издания Inside the Games Дункан Маккай, ранее работавший в The Guardian, прокомментировал решение спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), удовлетворившего апелляцию вице-премьера России Виталия Мутко на пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр.

Британец иронично отметил, что ждёт его возвращения на Игры. «Я надеюсь, что Мутко приедет в Токио в 2020 году и попытается побить олимпийский «рекорд», который он установил в Ванкувере в 2010 году. Тогда он заказал 97 завтраков во время своего 18-дневного пребывания в Канаде, заплатив за них в сумме $ 4,8 тыс… Я уверен, все они там думали, что это было отличное соотношение цены и качества», — написал журналист в своём «твиттере».

Напомним, МОК пожизненно запретил Мутко посещать Олимпийские игры, назвав его виновным в манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов во время Игр-2014 в Сочи.

CAS удовлетворил апелляцию Мутко на решение МОК о пожизненном отстранении
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