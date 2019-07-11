Британский журналист: в Ванкувере Мутко потратил $ 4,8 тыс. на 97 завтраков

Журналист издания Inside the Games Дункан Маккай, ранее работавший в The Guardian, прокомментировал решение спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), удовлетворившего апелляцию вице-премьера России Виталия Мутко на пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр.
Британец иронично отметил, что ждёт его возвращения на Игры. «Я надеюсь, что Мутко приедет в Токио в 2020 году и попытается побить олимпийский «рекорд», который он установил в Ванкувере в 2010 году. Тогда он заказал 97 завтраков во время своего 18-дневного пребывания в Канаде, заплатив за них в сумме $ 4,8 тыс… Я уверен, все они там думали, что это было отличное соотношение цены и качества», — написал журналист в своём «твиттере».
Напомним, МОК пожизненно запретил Мутко посещать Олимпийские игры, назвав его виновным в манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов во время Игр-2014 в Сочи.
- 11 июля 2019
-
19:07
-
18:03
-
17:26
-
16:16
-
15:20
-
14:07
-
13:51
-
13:38
-
13:09
-
12:40
-
11:49
-
11:34
-
10:44
-
10:34
-
10:27
-
09:47
-
00:51
- 10 июля 2019
-
23:50
-
22:47
-
22:31
-
19:11
-
17:56
-
17:36
-
16:50
-
15:38
-
14:26
-
14:15
-
13:43
-
13:23
-
12:25
-
11:47
-
10:23
-
09:56
-
09:39
-
02:00