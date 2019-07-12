Расписание чемпионата мира по водным видам спорта 2019 года в Кванджу

С 12 по 28 июля в Кванджу (Южная Корея) пройдёт чемпионат мира по водным видам спорта. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований. Первые медали будут разыграны 13 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года. Кванджу, Южная Корея

13 июля

Плавание на открытой воде

2:00 мск — мужчины, 5 км.

Прыжки в воду

7:00 — синхронные прыжки, вышка, микст.

9:30 — трамплин, 1 м, женщины.

14:45 — синхронные прыжки, трамплин, 3 м, мужчины.



Синхронное плавание

13:00 — соло, техническая программа.



14 июля

Плавание на открытой воде

2:00 — женщины, 10 км.



Прыжки в воду

9:30 — трамплин, 1 м, мужчины.

14:45 — синхронные прыжки, вышка, женщины.



Синхронное плавание

13:00 — дуэты, техническая программа.



15 июля

Прыжки в воду

9:30 — синхронные прыжки, трамплин, 3 м, женщины.

14:45 — синхронные прыжки, вышка, мужчины.



Синхронное плавание

11:00 — микст-дуэты, техническая программа.

13:00 — хайлайты.



16 июля

Плавание на открытой воде

2:00 — 10 км, мужчины.



Синхронное плавание

13:00 — группы, техническая программа.



Прыжки в воду

14:45 — командные соревнования, трамплин, 3 м, вышка.



17 июля

Плавание на открытой воде

2:00 — 5 км, женщины.



Синхронное плавание

13:00 — соло, произвольная программа.



Прыжки в воду

14:45 — вышка, женщины.



18 июля

Плавание на открытой воде

2:00 — 5 км, эстафета.



Синхронное плавание

13:00 — дуэты, произвольная программа.



Прыжки в воду

14:45 — трамплин, 3 м, мужчины



19 июля

Плавание на открытой воде

2:00 — 25 км, мужчины.

2:20 — 25 км, женщины.



Синхронное плавание

13:00 — группы, произвольная программа.



Прыжки в воду

14:45 — трамплин, 3 м, женщины.



20 июля

Прыжки в воду

9:30 — синхронные прыжки, трамплин, 3 м, микст.

14:45 — вышка, мужчины.



Синхронное плавание

11:00 — микст-дуэты, произвольная программа.

13:00 — комбинация, произвольная программа



21 июля

Плавание

Начало – 14:00.

400 м, вольный стиль, мужчины.

400 м, вольный стиль, женщины.

Эстафета 4х100, вольный стиль, мужчины.

Эстафета 4х100, вольный стиль, женщины.



22 июля

Плавание

Начало – 14:00

100 м, брасс, мужчины.

100 м, баттерфляй, женщины.

50 м, баттерфляй, мужчины.

200 м, комплекс, женщины.



23 июля

Хайдайвинг

6:00 — 20 м, женщины.



Плавание

Начало – 14:00

200 м, вольный стиль, мужчины.

1500 м, вольный стиль, женщины.

100 м, спина, женщины.

100 м, спина, мужчины.

100 м, брасс, женщины.



24 июля

Хайдайвинг

6:00 — 27 м, мужчины.



Плавание

Начало – 14:00

800 м, вольный стиль, мужчины.

200 м, вольный стиль, женщины.

200 м, баттерфляй, мужчины.

50 м, брасс, мужчины.

4х100 м, комплекс, смешанная эстафета.



25 июля

Плавание

Начало – 14:00

200 м, баттерфляй, женщины.

100 м, вольный стиль, мужчины.

50 м, спина, женщины.

200 м, комплекс, мужчины.

4х200 м, вольный стиль, женщины.



26 июля

Водное поло

11:00 — матч за третье место, женщины.

12:30 — финал, женщины.



Плавание

Начало – 14:00

100 м, вольный стиль, женщины.

200 м, брасс, женщины.

200 м, спина, мужчины.

200 м, брасс, мужчины.

4х200 м, вольный стиль, мужчины.



27 июля

Водное поло

11:00 — матч за третье место.

12:30 — финал, мужчины.



Плавание

Начало – 14:00

50 м, баттерфляй, женщины.

50 м, вольный стиль, мужчины.

100 м, баттерфляй, мужчины.

200 м, спина, женщины.

800 м, вольный стиль, женщины.

4х100 м, вольный стиль, смешанная эстафета.



28 июля

Плавание

Начало – 14:00

50 м, спина, мужчины.

50 м, брасс, женщины.

1500 м, вольный стиль, мужчины.

50 м, вольный стиль, женщины.

400 м, комплекс, мужчины.

400 м, комплекс, женщины.

4х100 м, комплекс, мужчины.

4х100 м, комплекс, женщины.