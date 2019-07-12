Прокофьева: на ЧМ в Кванджу общая столовая — такое бывает только на Олимпиадах

Капитан женской сборной России по водному поло Екатерина Прокофьева заявила, что акклиматизация команды в Кванджу (Южная Корея) перед стартом на чемпионате мира должна пройти легче благодаря сбору в Китае.

«Живём на закрытой территории в жилых домах по четыре-пять человек в квартире — после чемпионата мира этот район будут заселять. У нас общая столовая. Обычно такое бывает только на Универсиадах и Олимпиадах. На чемпионате мира у меня, да и не только у меня, такое впервые. Сегодня провели тренировку в тренировочном бассейне — всё довольно неплохо, условия хорошие. До прилёта сюда мы были в Китае, поэтому акклиматизация, думаю, должна пройти мягче. Влажность в Китае — там, где мы были на сборе — выше, так что нет с этим проблем», — цитирует Прокофьеву «Р-Спорт».

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в Южной Корее с 12 по 28 июля.