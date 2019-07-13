Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Спортсмен после фальстарта пробежал всю 400-метровую дистанцию

Спортсмен после фальстарта пробежал всю 400-метровую дистанцию
Другие / Лёгкая атлетика 0

На соревнованиях в беге на 400 м в рамках девятого этапа «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Монте-Карло (Монако) произошёл курьёзный эпизод.

Из-за фальстарта забег был прерван, но трое спортсменов не остановились и продолжили соревнования. В итоге один из них пробежал всю 400-метровую дистанцию.

Ранее на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монте-Карло двукратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене выиграла соревнования в прыжках в высоту. Соревнования завершились на высоте 2 метра ровно, взять которую смогла только Мария. В ходе соревнований Ласицкене совершила четыре прыжка, с первой попытки преодолев планки на высотах: 1,85, 1,90, 1,97 и 2,00 метра.

Видео доступно в YouTube-канале CANAL.

Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Монако в прыжках в высоту
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент