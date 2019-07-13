Спортсмен после фальстарта пробежал всю 400-метровую дистанцию

На соревнованиях в беге на 400 м в рамках девятого этапа «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Монте-Карло (Монако) произошёл курьёзный эпизод.

Из-за фальстарта забег был прерван, но трое спортсменов не остановились и продолжили соревнования. В итоге один из них пробежал всю 400-метровую дистанцию.

Ранее на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монте-Карло двукратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене выиграла соревнования в прыжках в высоту. Соревнования завершились на высоте 2 метра ровно, взять которую смогла только Мария. В ходе соревнований Ласицкене совершила четыре прыжка, с первой попытки преодолев планки на высотах: 1,85, 1,90, 1,97 и 2,00 метра.

Видео доступно в YouTube-канале CANAL.