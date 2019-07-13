Ильиных стала пятой в прыжках в воду с метрового трамплина на ЧМ в Южной Корее
Россиянка Кристина Ильиных заняла пятое место в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
В субботнем финале Ильиных получила от судей 252,80 балла. Победу одержала китаянка Чэнь Ивэнь (285,45). Серебро завоевала американка Сара Бэкон (262,00). Призовую тройку замкнула кореянка Ким Су Джи (257,20).
Чемпионат мира в Кванджу проходит с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по водному поло будут длиться на протяжении всего чемпионата мира. Мужские и женские команды разыграют медали в предпоследний день первенства.
Минибаев и Беляева завоевали серебро в синхронных прыжках в воду на ЧМ в Кванджу
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