Женская сборная России по регби-7 пробилась в плей-офф квалификации ОИ-2020

Российские регбистки обыграли команду Германии со счётом 53:0 во втором матче группового этапа отборочного турнира Олимпийских игр 2020 года и досрочно вышли в плей-офф. Соревнования проходят в Казани.

Ранее россиянки выиграли у команды Швеции — 29:0.

В субботу, 13 июля, сборная России в заключительной встрече группы В сыграет с Англией, которая ранее также победила команды Германии и Швеции и набрала шесть очков.

В Казани выступают 12 сборных, которые разделены на три группы. В группу А попали Франция, Польша, Молдавия и Италия. В квартет С вошли сборные Испании, Ирландии, Румынии и Чехии.

Победительницы отбора выйдут на Олимпиаду напрямую. Команды, которые займут второе и третье места, сыграют в заключительном раунде олимпийской квалификации, где будет разыграна последняя путёвка на Игры.

Турнир в Казани завершится 14 июля.