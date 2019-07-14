Российские регбистки вышли в полуфинал отборочного турнира ОИ-2020

В четвертьфинале европейского квалификационного турнира Олимпиады — 2020 в Токио (Япония) женская сборная России по регби-7 обыграла Италию со счётом 44:0.

Следующим соперником российской команды станет победитель матча Испания — Польша. Соревнования проходят в Казани.

В другом поединке 1/4 финала француженки взяли верх над Румынией — 55:0. Ещё в одном матче встретятся сборные Англии и Ирландии.

Победитель отбора выйдет на Олимпиаду напрямую. Команды, которые займут второе и третье места, сыграют в заключительном раунде олимпийской квалификации, где будет разыграна последняя путёвка на Игры.



Турнир в Казани завершится 14 июля.

Регби-7. Европейская квалификация Олимпиады-2020

Женщины. Четвертьфиналы

Россия — Италия — 44:0

Франция — Румыния — 55:0