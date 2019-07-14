Российские регбистки вышли в полуфинал отборочного турнира ОИ-2020
В четвертьфинале европейского квалификационного турнира Олимпиады — 2020 в Токио (Япония) женская сборная России по регби-7 обыграла Италию со счётом 44:0.
Следующим соперником российской команды станет победитель матча Испания — Польша. Соревнования проходят в Казани.
В другом поединке 1/4 финала француженки взяли верх над Румынией — 55:0. Ещё в одном матче встретятся сборные Англии и Ирландии.
Победитель отбора выйдет на Олимпиаду напрямую. Команды, которые займут второе и третье места, сыграют в заключительном раунде олимпийской квалификации, где будет разыграна последняя путёвка на Игры.
Турнир в Казани завершится 14 июля.
Регби-7. Европейская квалификация Олимпиады-2020
Женщины. Четвертьфиналы
Россия — Италия — 44:0
Франция — Румыния — 55:0
Мужская сборная России по регби-7 не сумела отобраться на Олимпиаду — 2020
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