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Колесниченко: когда нашла песню из «Лары Крофт», не знала, откуда она

Колесниченко: когда нашла песню из «Лары Крофт», не знала, откуда она
Другие / Водные виды спорта 0

Российская синхронистка Светлана Колесниченко, победившая на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) с технической программой «Лара Крофт», рассказала, ассоциирует ли себя с американской актрисой Анджелиной Джоли, которая сыграла главную роль в голливудском блокбастере.

«Если честно, я отталкивалась от музыки, а не от фильма. Когда нашла песню, не знала, откуда она. Мне понравилось, предложила тренеру Татьяне Данченко. И мы поменяли мою предыдущую программу, которую я делала под вокал Анны Нетребко. Только когда приступили к работе, узнала, что музыка из фильма. Его я посмотрела, но только не тот, где главную роль играет Анджелина Джоли. А с ней могу вспомнить разве что боевик „Мистер и миссис Смит“.

Что пыталась выразить в своей композиции? Я борюсь с собой, с техническими элементами, с нервами, с внутренними переживаниями во время выступления. Всё-таки именно в этом соло много сложных элементов. И надо быть на несколько голов выше соперниц, чтобы наши преимущества были видны невооруженным глазом", — цитирует Колесниченко «Российская газета».

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