Колесниченко принесла России первое золото на ЧМ по водным видам спорта

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Светлана Колесниченко одержала победу на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) с технической программой «Лара Крофт». Она набрала 95,0023 балла.

Второе место заняла представительница Испании Она Карбонель (92,5002). Бронза в активе японки Юкико Инуи (92,3084).

Чемпионат мира в Кванджу проходит с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по водному поло будут длиться на протяжении всего чемпионата мира. Мужские и женские команды разыграют медали в предпоследний день первенства.