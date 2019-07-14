Бондаренко — бронзовый призёр ЧЕ U23 в прыжках с шестом

Российская спортсменка Елизавета Бондаренко стала бронзовым призёром молодёжного чемпионата Европы U23 по лёгкой атлетике, который проходил в Евле (Швеция).

В соревнованиях по прыжкам с шестом Бондаренко заняла третье место, преодолев планку на высоте 4,35 м. Такой же результат показала чешка Амалия Швабикова, которая располагается в итоговом протоколе выше россиянки, так как все высоты взяла с первой попытки.

Победу одержала швейцарка Анжелика Мозер, уже в ранге чемпионки преодолевшая планку на высоте 4,56 м – лучший результат европейского сезона в возрастной категории U23.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы U23. Евле, Швеция

Прыжки с шестом. Женщины

1. Анжелика Мозер (Швейцария) – 4,56.

2. Амалия Швабикова (Чехия) – 4,35.

3. Елизавета Бондаренко (Россия) – 4,35.