Бондаренко — бронзовый призёр ЧЕ U23 в прыжках с шестом

Российская спортсменка Елизавета Бондаренко стала бронзовым призёром молодёжного чемпионата Европы U23 по лёгкой атлетике, который проходил в Евле (Швеция).
В соревнованиях по прыжкам с шестом Бондаренко заняла третье место, преодолев планку на высоте 4,35 м. Такой же результат показала чешка Амалия Швабикова, которая располагается в итоговом протоколе выше россиянки, так как все высоты взяла с первой попытки.
Победу одержала швейцарка Анжелика Мозер, уже в ранге чемпионки преодолевшая планку на высоте 4,56 м – лучший результат европейского сезона в возрастной категории U23.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы U23. Евле, Швеция
Прыжки с шестом. Женщины
1. Анжелика Мозер (Швейцария) – 4,56.
2. Амалия Швабикова (Чехия) – 4,35.
3. Елизавета Бондаренко (Россия) – 4,35.
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