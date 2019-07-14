Карякин и Грищук вышли во второй круг Гран-при ФИДЕ в Риге

В Латвийской национальной библиотеке состоялся тай-брейк первого круга этапа Гран-при ФИДЕ. После двух партий в классические шахматы накануне определились лишь двое из восьми четвертьфиналистов: француз Максим Вашье-Лаграв и Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана, обыгравший россиянина Даниила Дубова со счётом 1,5:0,5.
В партиях с укороченным контролем времени россиянин Александр Грищук выиграл 2:0 у соотечественника Никиты Витюгова. Пётр Свидлер проиграл поляку Яну-Кшитофу Дуде — 0,5:1,5. С таким же счётом болгарин Веселин Топалов взял верх над американцем Хикару Накамурой (США), а американец Уэсли Со — над Пенталой Харикришной из Индии.
В поединках Сергей Карякин (Россия) — Аниш Гири (Нидерланды) и Левон Аронян (Армения) — Юй Янъи (Китай) дело дошло до Армагеддона, где удача улыбнулась российскому и китайскому гроссмейстерам.
15 июля в четвертьфиналах встретятся: Карякин — Со, Дуда — Мамедьяров, Грищук — Юй Янъи, Топалов — Вашье-Лаграв.
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