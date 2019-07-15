Мать российского пранкера выбежала на поле во время финала ЧМ по крикету

Елена Здоровецкая, мать известного российского блогера Виталия Здоровецкого, прославившегося сумасшедшими розыгрышами людей, выбежала на поле во время финала чемпионата мира по крикету в Лондоне.

«Моя мама выбежала на поле во время финала чемпионата мира по крикету. Она — легенда!» — написал Здоровецкий в «Инстаграме».

Сам Здоровецкий уже выбегал на поле в финале чемпионата мира 2014 года. На ЧМ-2018 в России он хотел повторить аналогичный поступок, однако был пойман стюардами.

Виталий помолвлен с американской моделью Кинси Волански. Она стала известной после того, как выбежала на поле в финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Запись доступна на странице Здоровецкого в «Инстаграме».