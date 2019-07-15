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Мать российского пранкера выбежала на поле во время финала ЧМ по крикету

Мать российского пранкера выбежала на поле во время финала ЧМ по крикету
Другие / Прочие виды спорта 0

Елена Здоровецкая, мать известного российского блогера Виталия Здоровецкого, прославившегося сумасшедшими розыгрышами людей, выбежала на поле во время финала чемпионата мира по крикету в Лондоне.

«Моя мама выбежала на поле во время финала чемпионата мира по крикету. Она — легенда!» — написал Здоровецкий в «Инстаграме».

Сам Здоровецкий уже выбегал на поле в финале чемпионата мира 2014 года. На ЧМ-2018 в России он хотел повторить аналогичный поступок, однако был пойман стюардами.

Виталий помолвлен с американской моделью Кинси Волански. Она стала известной после того, как выбежала на поле в финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Запись доступна на странице Здоровецкого в «Инстаграме».

Полуголая болельщица выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
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