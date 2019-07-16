Тренер российских ватерполисток — о разгроме на ЧМ: мы за рекордом не гнались

Тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов прокомментировал победу в матче с командой Южной Кореи на чемпионате мира в Кванджу со счётом 30:1. На старте соревнований кореянки проиграли венгеркам со счётом 0:64. Это самое крупное поражение в истории чемпионатов мира.
«Мы за этим рекордом в 64 мяча не гнались. Такой задачи у нас точно не было. Это совершенно ни к чему. Мы даже специально провели тренировку перед матчем так, чтобы девчонки играли против кореянок, будучи под нагрузкой. Получилась хорошая тренировка.
Если мы подарили кореянкам надежду, пусть так и будет — главное, чтобы мы и себе её подарили, потому что у нас серьёзная задача на этом чемпионате мира, впереди сложные матчи. Ну а о том, нужны ли вообще такие матчи, когда дома остались более сильные европейские сборные, лучше спросить у руководства международной федерации", — цитирует Белофастова РИА «Новости».
18 июля сборная России сыграет с венгерками, а команда Южной Кореи встретится с канадками.
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