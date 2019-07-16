Корейские ватерполистки разрыдались после гола в ворота сборной России на ЧМ

Женская сборная России по водному поло разгромила команду Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) со счётом 30:1. Однако, несмотря на крупное поражение, хозяйки соревнований бурно отреагировали на свой единственный гол.

После результативного действия 17-летней Дасыль Кюнг многие игроки команды Южной Кореи расплакались.

Фото доступно в «инстаграме» Joongangilbo.

Для сборной Южной Кореи этот гол стал первым в истории на чемпионатах мира. Команда на правах хозяев впервые попала в состав участниц этих соревнований. Состав сборной Южной Кореи был сформирован всего месяц назад из пловчих.

В первом туре кореянки проиграли сборной Венгрии со счётом 0:64. Это самое крупное поражение в истории чемпионатов мира.