Корейские ватерполистки разрыдались после гола в ворота сборной России на ЧМ

Женская сборная России по водному поло разгромила команду Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) со счётом 30:1. Однако, несмотря на крупное поражение, хозяйки соревнований бурно отреагировали на свой единственный гол.
После результативного действия 17-летней Дасыль Кюнг многие игроки команды Южной Кореи расплакались.
Фото доступно в «инстаграме» Joongangilbo.
Для сборной Южной Кореи этот гол стал первым в истории на чемпионатах мира. Команда на правах хозяев впервые попала в состав участниц этих соревнований. Состав сборной Южной Кореи был сформирован всего месяц назад из пловчих.
В первом туре кореянки проиграли сборной Венгрии со счётом 0:64. Это самое крупное поражение в истории чемпионатов мира.
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