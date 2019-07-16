Ласицкене стала первой на турнире в Италии, выиграв 16-й турнир подряд

Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене с результатом 1,94 метра выиграла соревнования в прыжках в высоту на международном турнире в Падуе (Италия). Россиянка пыталась преодолеть планку высотой 2,00 метра, но все три попытки оказались неудачными.



Для Ласицкене эта победа стала 16-й подряд. В последний раз она не смогла выиграть соревнования на турнире в Челябинске, уступив соотечественнице Анне Чичеровой.



Второе место на соревнованиях в Падуе заняла украинка Ирина Геращенко (1,90), третьей стала британка Морган Лейк (1,85).



Лёгкая атлетика. Падуе, Италия

Женщины. Прыжки в высоту



1. Мария Ласицкене (Россия) — 1,94.

2. Ирина Геращенко (Украина) — 1,90.

3. Морган Лейк (Великобритания) — 1,85.