Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Ласицкене стала первой на турнире в Италии, выиграв 16-й турнир подряд

Ласицкене стала первой на турнире в Италии, выиграв 16-й турнир подряд
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене с результатом 1,94 метра выиграла соревнования в прыжках в высоту на международном турнире в Падуе (Италия). Россиянка пыталась преодолеть планку высотой 2,00 метра, но все три попытки оказались неудачными.

Для Ласицкене эта победа стала 16-й подряд. В последний раз она не смогла выиграть соревнования на турнире в Челябинске, уступив соотечественнице Анне Чичеровой.

Второе место на соревнованиях в Падуе заняла украинка Ирина Геращенко (1,90), третьей стала британка Морган Лейк (1,85).

Лёгкая атлетика. Падуе, Италия
Женщины. Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене (Россия) — 1,94.
2. Ирина Геращенко (Украина) — 1,90.
3. Морган Лейк (Великобритания) — 1,85.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент