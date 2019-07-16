Ласицкене стала первой на турнире в Италии, выиграв 16-й турнир подряд
Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене с результатом 1,94 метра выиграла соревнования в прыжках в высоту на международном турнире в Падуе (Италия). Россиянка пыталась преодолеть планку высотой 2,00 метра, но все три попытки оказались неудачными.
Для Ласицкене эта победа стала 16-й подряд. В последний раз она не смогла выиграть соревнования на турнире в Челябинске, уступив соотечественнице Анне Чичеровой.
Второе место на соревнованиях в Падуе заняла украинка Ирина Геращенко (1,90), третьей стала британка Морган Лейк (1,85).
Лёгкая атлетика. Падуе, Италия
Женщины. Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене (Россия) — 1,94.
2. Ирина Геращенко (Украина) — 1,90.
3. Морган Лейк (Великобритания) — 1,85.
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