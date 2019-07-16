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Непомнящий уступил американцу Домингесу Пересу на шахматном турнире в Дортмунде

Непомнящий уступил американцу Домингесу Пересу на шахматном турнире в Дортмунде
Другие / Шахматы 0

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий чёрными фигурами проиграл представителю США Леньеру Домингесу Пересу в третьем туре шахматного турнира в Дортмунде (Германия). Встреча завершилась на 25-м ходу.

Непомнящий является прошлогодним победителем соревнований. Напомним, июльский круговой турнир в Дортмунде впервые за много лет проходит без участия завершившего карьеру россиянина Владимира Крамника.

Результаты третьего тура

Леньер Домингес Перес (США) – Ян Непомнящий (Россия) – 0-1.
Даниэль Фридман (Германия) — Ливиу-Дитер Нисипяну (Германия) — 0-1.
Кайдо Кюлаотс (Эстония) — Радослав Войташек (Польша) — 1-0
Теймур Раджабов (Азербайджан) — Рихард Раппорт (Венгрия) 0,5-0,5.

Положение после трёх туров

1. Домингес Перес – 2,5 очка
2–3. Раппорт, Раджабов – по 2.
4. Войташек – 1,5.
5–8. Кюлаотс, Непомнящий, Нисипяну, Фридман – по 1.

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