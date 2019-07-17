Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Шлейхер и Кузнецов вышли в полуфинал ЧМ в прыжках в воду с 3-метрового трамплина

Шлейхер и Кузнецов вышли в полуфинал ЧМ в прыжках в воду с 3-метрового трамплина
Другие / Водные виды спорта 0

Россияне Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов вышли в полуфинал соревнований в прыжках в воду с трёхметрового трамплина в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). В квалификации Шлейхер продемонстрировал пятый результат — 436,30 балла. Кузнецов стал 12-м (416,10).

Первое место в отборочных соревнованиях занял представитель Китая Се Сыи (499,15). Полуфинал в этом виде программы также состоится сегодня, 17 июля. Финал пройдёт завтра.

21-летний Шлейхер является четырёхкратным призёром чемпионатов Европы, победителем Европейских игр 2015 года и Универсиады-2017.

29-летний Кузнецов — серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года, чемпион и многократный призёр чемпионатов мира, трёхкратный чемпион Европы.

Прыгуны в воду Тимошинина и Назин завоевали серебро ЧМ в командных соревнованиях
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент