Путин поздравил российских синхронисток с завоеванием золота ЧМ-2019

Президент России Владимир Путин поздравил синхронисток Владу Чигиреву, Марию Шурочкину, Веронику Калинину, Анастасию Архиповскую, Аллу Шишкину, Майю Дорошко, Марину Голядкину и Полину Комар с победой на чемпионате мира в Кванджу (Южная Корея) в технической программе.
«Дорогие друзья! Поздравляю вас с «золотом» чемпионата мира. Вы проявили силу воли и характер, настоящую командную сплочённость. Безукоризненно, ярко исполнили сложнейшую техническую программу, взяли верх над именитыми соперницами.
Этим победным выступлением оправдали надежды тренеров, многочисленных болельщиков и поклонников вашего спортивного таланта. Желаю вам удачи и новых высоких результатов», — приводятся слова Путина в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Сборная России в медальном зачёте чемпионата мира занимает второе место.
- 17 июля 2019
-
15:50
-
14:55
-
14:48
-
14:15
-
12:02
-
11:51
-
11:21
-
11:14
-
10:57
-
09:59
-
09:50
-
09:47
-
09:28
-
09:21
-
09:15
- 16 июля 2019
-
23:49
-
23:33
-
22:54
-
22:31
-
21:55
-
21:12
-
19:55
-
19:20
-
18:53
-
18:25
-
17:41
-
17:28
-
16:42
-
15:23
-
14:46
-
14:32
-
13:57
-
12:44
-
11:13
-
11:04