Путин поздравил российских синхронисток с завоеванием золота ЧМ-2019

Президент России Владимир Путин поздравил синхронисток Владу Чигиреву, Марию Шурочкину, Веронику Калинину, Анастасию Архиповскую, Аллу Шишкину, Майю Дорошко, Марину Голядкину и Полину Комар с победой на чемпионате мира в Кванджу (Южная Корея) в технической программе.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с «золотом» чемпионата мира. Вы проявили силу воли и характер, настоящую командную сплочённость. Безукоризненно, ярко исполнили сложнейшую техническую программу, взяли верх над именитыми соперницами.



Этим победным выступлением оправдали надежды тренеров, многочисленных болельщиков и поклонников вашего спортивного таланта. Желаю вам удачи и новых высоких результатов», — приводятся слова Путина в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Сборная России в медальном зачёте чемпионата мира занимает второе место.