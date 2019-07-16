Российские синхронистки выиграли золото ЧМ в технической программе групп

Российские синхронистки завоевали золотые медали в технической программе в групповых соревнованиях на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Они продемонстрировали результат 96,9426 балла.

Второе место заняли китаянки (95,1543), третьими стали украинки (93,4514).



В составе российской сборной выступали Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Марина Голядкина, Полина Комар.



Для сборной России эта золотая медаль стала четвёртой на нынешнем чемпионате мира. В медальном зачёте лидирует Китай (8 золотых, 2 серебряные, 1 бронзовая награды). На втором месте Россия (4-2-0), на третьем — Украина (1-0-2).



Чемпионат мира в Кванджу завершится 28 июля.