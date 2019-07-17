Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Мамун ждёт ребёнка

Олимпийская чемпионка 2016 года, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун ждёт ребёнка. Подтверждающее факт беременности фото с мужем, пловцом Александром Сухоруковым, спортсменка опубликовала на своей странице в «Инстаграме».
Мамун приняла решение приостановить спортивную карьеру по окончании сезона 2016 года, а 4 ноября 2017-го Маргарита объявила об окончательном завершении карьеры гимнастки.
Отношения с российским пловцом Сухоруковым связывают Мамун с 2013 года. В 2016-м после победы Маргариты на Олимпиаде Александр заявил, что задумывается о свадьбе с гимнасткой. 8 декабря 2016 года он сделал девушке предложение на Олимпийском балу в присутствии собравшихся. 8 сентября 2017 года Александр Сухоруков и Маргарита Мамун официально стали мужем и женой.
Фото доступно в «Инстаграме» Маргариты Мамун.
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