Фигуристка Сотскова: моя жизнь – одна сплошная диета

Серебряный призёр финала Гран-при в сезоне-2017/18, двукратный призёр чемпионата России (2017 и 2018 годы), российская фигуристка Мария Сотскова ответила на вопросы подписчиков в «Инстаграме».
Вопрос: Ты когда-нибудь сидела на диетах?
Мария Сотскова: Моя жизнь – одна сплошная диета.
В: На сколько калорий в день ты питаешься?
М.С.: Не более чем на 1000. Важно правильно распределить свой рацион.
В: Что из еды запрещает тренер?
М.С.: Ничего не запрещают, мы уже в достаточно сознательном возрасте, чтобы контролировать себя самостоятельно.
В: Есть ли у тебя какое-то хобби, кроме любимого фигурного катания?
М.С.: С недавних пор полюбила готовить. Очень люблю хачапури по-аджарски. Но оно оооочень калорийное, поэтому сама готовлю замену. А вообще я сырная душа.
В: Нравится ли студентке учёба?
М.С.: Обожаю ГИТИС. Творческие люди. Классная дружеская атмосфера и безумно интересно
В: Какой был самый интересный предмет на первом курсе?
М.С.: Искусство балетмейстера.
В: Как успеваешь учиться, тренироваться и жить?
М.С.: Бегом
В: Когда-нибудь задумывались стать моделью?
М.С.: Было бы интересно попробовать себя в этом амплуа.
В: Сожалеешь ли ты о каком-либо поступке?
М.С.: Люблю жизнь за то, что она есть. Дорожу каждым моментом и ни о чём не сожалею.
В: До скольки лет будешь заниматься фигурным катанием?
М.С.: Фигурное катание это навсегда. Главное, чтобы здоровье позволяло.
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