Фигуристка Сотскова: моя жизнь – одна сплошная диета

Серебряный призёр финала Гран-при в сезоне-2017/18, двукратный призёр чемпионата России (2017 и 2018 годы), российская фигуристка Мария Сотскова ответила на вопросы подписчиков в «Инстаграме».

Вопрос: Ты когда-нибудь сидела на диетах?

Мария Сотскова: Моя жизнь – одна сплошная диета.

В: На сколько калорий в день ты питаешься?

М.С.: Не более чем на 1000. Важно правильно распределить свой рацион.

В: Что из еды запрещает тренер?

М.С.: Ничего не запрещают, мы уже в достаточно сознательном возрасте, чтобы контролировать себя самостоятельно.

В: Есть ли у тебя какое-то хобби, кроме любимого фигурного катания?

М.С.: С недавних пор полюбила готовить. Очень люблю хачапури по-аджарски. Но оно оооочень калорийное, поэтому сама готовлю замену. А вообще я сырная душа.

В: Нравится ли студентке учёба?

М.С.: Обожаю ГИТИС. Творческие люди. Классная дружеская атмосфера и безумно интересно

В: Какой был самый интересный предмет на первом курсе?

М.С.: Искусство балетмейстера.

В: Как успеваешь учиться, тренироваться и жить?

М.С.: Бегом

В: Когда-нибудь задумывались стать моделью?

М.С.: Было бы интересно попробовать себя в этом амплуа.

В: Сожалеешь ли ты о каком-либо поступке?

М.С.: Люблю жизнь за то, что она есть. Дорожу каждым моментом и ни о чём не сожалею.

В: До скольки лет будешь заниматься фигурным катанием?

М.С.: Фигурное катание это навсегда. Главное, чтобы здоровье позволяло.