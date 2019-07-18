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Велосипедист пролетел над пелотоном «Тур де Франс». Он мог сорвать гонку

Велосипедист пролетел над пелотоном «Тур де Франс». Он мог сорвать гонку
Другие / Велоспорт 0

Французский велогонщик BMX Валентен Ануй совершил рискованный прыжок через пелотон «Тур де Франс». Участники веломногодневки преодолевали 10-й этап.

Ануй разогнался по крутому склону, оттолкнулся от искусственной рампы и приземлился с противоположной стороны дороги, пролетев 16 метров по воздуху над головами гонщиков.

Ануй не стал первым спортсменом, кто решился на подобный экстремальный прыжок. Первая неудачная попытка исполнить трюк была предпринята ещё в 2002 году. Позже были удачные приземления.

Напомним, что 15 июля 10-й этап веломногодневки «Тур де Франс», 217,5 км из Сен-Флура в Альби, выиграл бельгиец Ваут Ван Арт из команды Jumbo-Visma. В общем зачёте лидерство сохраняет француз Жюлиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step)

Бельгиец Ван Арт выиграл 10-й этап «Тур де Франс», Закарин стал 64-м
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