Российские синхронистки выиграли квалификацию на ЧМ, несмотря на штраф
Российские синхронистки заняли первое место в квалификации комбинированной программы на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Россиянки получили за программу «Половецкие пляски» 96,5667 балла. При этом сборная России была оштрафована на 1 балл за превышение нормы продолжительности композиции.
Второе место заняли китаянки (96,0000), третьими стали украинки (94,3333).
Финал в этом виде программе состоится 20 июля.
В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, завоевавшая 10 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую награды. Сборная России занимает второе место (5-3-0). Команда Германии идёт третьей (2-0-2).
Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.
Ромашина: российские синхронистки всем надоели
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