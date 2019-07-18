Российские синхронистки выиграли квалификацию на ЧМ, несмотря на штраф

Российские синхронистки заняли первое место в квалификации комбинированной программы на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Россиянки получили за программу «Половецкие пляски» 96,5667 балла. При этом сборная России была оштрафована на 1 балл за превышение нормы продолжительности композиции.

Второе место заняли китаянки (96,0000), третьими стали украинки (94,3333).

Финал в этом виде программе состоится 20 июля.

В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, завоевавшая 10 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую награды. Сборная России занимает второе место (5-3-0). Команда Германии идёт третьей (2-0-2).

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.