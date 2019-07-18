Черных вышла в полуфинал ЧМ в прыжках в воду с 3-метрового трамплина
Россиянка Елена Черных пробилась в полуфинал соревнований по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). В квалификации она продемонстрировала 17-й результат — 266,70 балла.
Ещё одна представительница России Ульяна Клюева заняла 22-е место (251,70) и пройти отбор не смогла. Лучшей в отборочных соревнованиях стала китаянка Ши Тинмао (357,90).
Полуфинал в этом виде программы состоится сегодня, 18 июля. Финал пройдёт завтра.
В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, завоевавшая 10 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую награды. Сборная России занимает второе место (5-3-0). Команда Германии идёт третьей (2-0-2). Чемпионат мира завершится 28 июля.
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