Дальмайер: мне удалось исполнить свою давнюю мечту
Двукратная олимпийская чемпионка немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, объявившая о завершении карьеры в 25 лет, сообщила, что смогла покорить пик Пти-Дрю, расположенный в горном массиве Монблана во французских Альпах.
«Недавно мне удалось исполнить давнюю мечту своей жизни, поднявшись на пик Пти-Дрю по маршруту American Direct (1200 м, категория сложности 6с)», – написала Дальмайер.
Пост доступен в «инстаграме» Лауры Дальмайер.
Лаура Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка 2018 года в спринте и гонке преследования, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в сезоне-2016/17. Лаура — единственная биатлонистка за всю историю, выигравшая пять золотых медалей на одном чемпионате мира.
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