Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Дальмайер: мне удалось исполнить свою давнюю мечту

Дальмайер: мне удалось исполнить свою давнюю мечту
Другие / Биатлон 0

Двукратная олимпийская чемпионка немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, объявившая о завершении карьеры в 25 лет, сообщила, что смогла покорить пик Пти-Дрю, расположенный в горном массиве Монблана во французских Альпах.

«Недавно мне удалось исполнить давнюю мечту своей жизни, поднявшись на пик Пти-Дрю по маршруту American Direct (1200 м, категория сложности 6с)», – написала Дальмайер.

Пост доступен в «инстаграме» Лауры Дальмайер.

Лаура Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка 2018 года в спринте и гонке преследования, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в сезоне-2016/17. Лаура — единственная биатлонистка за всю историю, выигравшая пять золотых медалей на одном чемпионате мира.

Двукратной олимпийской чемпионке Дальмайер не дали визу в Пакистан
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент