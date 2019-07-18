Фрум отреагировал на присуждение ему победы в «Вуэльте»-2011

Британский велогонщик Крис Фрум прокомментировал присуждение ему победы в веломногодневке «Вуэльта» 2011 года.
«Лучше поздно, чем никогда! С „Вуэльтой“ 2011 года у меня связаны особенные воспоминания», — написал Фрум в своём «твиттере».
В середине июня стало известно, что испанский велогонщик Хуан Хосе Кобо был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. В его пробах, сданных в период с 2009 по 2011 год, найдены отклонения, свидетельствующие о применении запрещённого препарата.
В 2011 году Кобо стал победителем домашней веломногодневки «Вуэльта Испании», обойдя в общем зачёте Фрума на 13 секунд. Испанец был лишён этой победы.
Крис продолжает восстановление после операции. Во время веломногодневки «Критериум Дофине» Фрум врезался в стену на высокой скорости, сломав бедренную кость, локоть и несколько рёбер.
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