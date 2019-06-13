Чемпион «Вуэльты Испании»-2011 лишён титула за допинг. Победа присуждена Фруму

Испанский велогонщик Хуан Хосе Кобо признан виновным в нарушении антидопинговых правил. В его пробах, сданных в период с 2009 по 2011 год найдены отклонения, свидетельствующие о применении запрещённого вещества, сообщает The Independent.
В 2011 году Кобо стал победителем домашней веломногодневки «Вуэльта Испании», обойдя в общем зачёте британца Криса Фрума на 13 секунд. Теперь же испанец будет лишён этой победы, которая перейдёт к Фруму. Все выступления Кобо с 2009 по 2011 год также будут ануллированы.
Однако как следует порадоваться неожиданному титулу британцу в ближайшее время не удастся. Во время веломногодневки «Критурием Дофине», Фрум врезался в стену на высокой скорости, сломав бедренную кость, локоть и несколько рёбер. Ему потребовалось хирургическое вмешательство. Операция продлилась восемь часов. О сроках восстановления Фрума не сообщается, однако он точно пропустит «Тур де Франс».
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