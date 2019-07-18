Алаев: если Москва получит ЧМ по пляжному футболу, придумаем много интересного

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев на пресс-конференции, посвящённой стартующему в Москве европейскому квалификационному турниру к чемпионату мира—2019 по пляжному футболу, отметил важность этого турнира в свете борьбы за право проведения мирового первенства в столице России.

«Европейский отборочный турнир к чемпионату мира – это самый крупный турнир мира среди сборных. Мы уже умели успешный опыт его проведения, и спустя несколько лет мы вновь обратились в ФИФА и BSWW с предложением вновь провести это мероприятие в Москве.

Получить его было несложно, поскольку во всём мире знают, что в Москве есть всё необходимое для проведения турниров на самом высоком уровне. Учитывая наши хорошие взаимоотношения с ФИФА и BSWW, решение о проведении турнира в Москве никого не удивило. Турнир в России, и я уверен, что он пройдёт на высочайшем уровне.

Пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить Министерство спорта Российской федерации и Правительство Москвы. Благодаря их мощной поддержке мы можем проводить в Москве такие крупные мероприятия. Более того, уже ни для кого не секрет, что мы в 2021 году хотим провести чемпионат мира в Москве, и по сути данный турнир – это некая репетиция перед ним. Так что отбор должен пройти так, чтобы ни у кого не было никаких сомнений, что чемпионат мира должен пройти именно в России.

Может ли финал чемпионата мира по пляжному футболу пройти в «Лужниках»? Идея хорошая, но думать об этом пока рано. Пока все наши мысли о том, как получить право провести турнир. А после этого уже будем рассматривать такой вариант, если это будет возможно технически. Если чемпионат мира будет проходить в Москве, то мы много интересного придумаем», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Матчи квалификационного турнира пройдут с 19 по 27 июля. Сборная России сыграет в группе с немцами, венграми и эстонцами.