Саблист Лоханов вышел в четвертьфинал чемпионата мира по фехтованию в Будапеште

Российский саблист Константин Лоханов вышел в четвертьфинал чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Будапеште. В 1/8 финала он победил представителя Южной Кореи Ку Бон Гиля со счётом 15:7.

В четвертьфинале российскому спортсмену предстоит встретиться с другим южнокорейцем Сангуком О.



Россияне Камиль Ибрагимов и Вениамин Решетников выбыли на стадии 1/8 финала. Ибрагимов уступил иранцу Мойтабу Абедини со счётом 9:15, а Решетников проиграл венгру Андрашу Сатмари — 12:15. Дмитрий Даниленко в 1/16 финала не смог одолеть итальянца Луиджи Самеле — 13:15.

Напомним, всего на чемпионате мира в Будапеште будет разыграно 12 комплектов наград — в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях среди мужчин и женщин.