Бондарь и Мялин вышли в полуфинал чемпионата мира в прыжках в воду с вышки
Россияне Александр Бондарь и Игорь Мялин пробились в полуфинал соревнований по прыжкам в воду с вышки в рамках чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
В квалификации Бондарь продемонстрировал пятый результат (483,55 балла). Мялин стал 13-м (398,50). Первое место в отборочных соревнованиях занял представитель Китая Ян Цзянь (530,10).
Полуфинальный этап соревнований также состоится сегодня, 19 июля.
В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, завоевавшая 11 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую награды. Сборная России занимает второе место (6-4-0). Команда Германии идёт третьей (2-1-2).
Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.
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