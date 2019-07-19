Бондарь и Мялин вышли в полуфинал чемпионата мира в прыжках в воду с вышки

Россияне Александр Бондарь и Игорь Мялин пробились в полуфинал соревнований по прыжкам в воду с вышки в рамках чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).

В квалификации Бондарь продемонстрировал пятый результат (483,55 балла). Мялин стал 13-м (398,50). Первое место в отборочных соревнованиях занял представитель Китая Ян Цзянь (530,10).

Полуфинальный этап соревнований также состоится сегодня, 19 июля.

В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, завоевавшая 11 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую награды. Сборная России занимает второе место (6-4-0). Команда Германии идёт третьей (2-1-2).

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.