Синхронистка Шишкина — о произвольной программе: молюсь, чтобы не утонуть

Двукратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Алла Шишкина прокомментировала победу в произвольной программе групп на чемпионате мира в Кванджу (Южная Корея). Серебро завоевали китаянки, бронза досталась украинкам.

«Это очень сложная программа, самая сложная в мире. Я не уверена, что кто-то, кроме россиянок, сможет такое делать. Каждый раз, выходя на эту программу, я молюсь, чтобы не утонуть, потому что это нереально тяжело. Выходишь на неё, словно на последний бой.



В ней семь связок — подводных элементов, они все у нас очень необычные, многие спиной друг к другу. Плюс очень много элементов, когда мы обе руки держим над водой, что заставляет половину тела держать на ногах. И очень сложные поддержки, одна — когда голова стоит на голове, такого ещё никто в мире не делал», — приводит слова Шишкиной ТАСС.



Чемпионат мира завершится 28 июля.