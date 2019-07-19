Российские синхронистки выиграли золото ЧМ в произвольной программе
Российские синхронистки выиграли золото в соревнованиях групп в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея). За своё выступление Варвара Субботина, Вероника Калинина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Анастасия Архиповская, Марина Голядкина, Влада Чигирёва и Полина Комар получили 98,0000 балла.
Серебро завоевали китаянки (96,0333), бронза досталась команде Украины (94,3667).
В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, завоевавшая 11 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовую награды. Сборная России занимает второе место (7-4-0). Команда Германии идёт третьей (2-1-2).
Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.
Водные виды спорта. ЧМ-2019. Группы. Произвольная программа
19 июля 2019 года, пятница. 13:00 МСК
1
Россия
98.0000
2
Китай
96.0333
3
Украина
94.3667
Российские синхронистки вышли в финал чемпионата мира в произвольной программе
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