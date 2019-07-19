Рапиристки Дериглазова и Загидуллина сразятся за медаль ЧМ по фехтованию

Российские рапиристки Аделина Загидуллина и Инна Дериглазова вышли в четвертьфинал индивидуальных соревнований на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Загидуллина в 1/8 финала победила немку Леони Эберт со счётом 15:13. Дериглазова разгромила представительницу Канады Го Джессика Цзы Цзя – 15:8. За выход в полуфинал отечественные рапиристки поспорят друг с другом. Это означает, что у России будет медаль в этом виде программы, так как поединки за бронзу регламентом не предусмотрены.

Анастасия Иванова и Лариса Коробейникова не смогли преодолеть стадию 1/16 финала.

В соревнованиях шпажистов на чемпионате мира в четвертьфинал вышел россиянин Сергей Бида. В 1/8 финала Бида одолел японца Сатору Уяму со счётом 15:10, и за выход в полуфинал россиянин поспорит с ещё одним японцем Коки Кано.

Другой россиянин Никита Глазков завершил борьбу на стадии 1/16 финала.