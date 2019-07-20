Рапирист Жеребченко вышел в четвертьфинал чемпионата мира по фехтованию

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по фехтованию. Чемпион мира 2017 года российский рапирист Дмитрий Жеребченко вышел в четвертьфинал личного турнира, победив японца Рё Миякэ – 15:5. До 1/8 финала также дошёл Тимур Арсланов, но он не сумел выйти в восьмёрку сильнейших, уступил британцу Маркусу Мепстеду со счётом 9:15.

За выход в полуфинал Жеребченко побьется с итальянцем Андреа Кассара.

Сборная России понесла запланированную потерю уже в первом раунде плей-офф. Арсланов нанёс поражение Алексею Черемисинову со счётом 15:14. Тимур Сафин в 1/16 финала уступил Миякэ – 14:15.

В соревнованиях саблисток в полуфинал вышла Софья Великая. Яна Егорян и София Позднякова потерпели поражения в 1/32 финала. Ольга Никитина проиграла в 1/16 финала.