Саблистка Великая вышла в финал чемпионата мира по фехтованию

Олимпийская чемпионка в команде, семикратная чемпионка мира, российская саблистка Софья Великая вышла в финал чемпионата мира по фехтованию, который продолжается в Будапеште (Венгрия). В полуфинале Великая нанесла поражение гречанке Теодоре Гкунтура со счётом 15:11.
Ранее в четвертьфинале Великая разгромила венгерку Анну Мартон – 15:7.
Соперницей Великой в бою за титул станет украинка Ольга Харлан, в полуфинале разгромившая румынку Бьянку Паску. На ранних стадиях соревнований Паску одержала победы над россиянками Яной Егорян (15:13) и Ольгой Никитиной (15:7). Также поражение уже в в 1/32 финала потерпела и София Позднякова.
В мужском турнире рапирист Дмитрий Жеребченко вышел в полуфинал личного турнира, одержав уверенную победу над итальянцем Андреа Кассара – 15:6.
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