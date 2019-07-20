Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Женская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал этапа ЧЕ в Харькове

Женская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал этапа ЧЕ в Харькове
Другие / Прочие виды спорта 0

Женская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал второго этапа чемпионата Европы, который проходит в Харькове (Украина), с первого места в группе В.

Россиянки выиграли все три матча на групповом этапе. Отечественные регбистки обыграли команды Бельгии (43:0), Нидерландов (22:12) и Англии (34:7).

21 июля в 1/4 финала сборная России снова встретится с командой Шотландии.

На первом этапе чемпионата Европы по регби-7, который прошёл в Маркусси 29-30 июня, сборная России заняла второе место, уступив в финале Франции со счётом 7:15.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент