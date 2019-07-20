Женская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал этапа ЧЕ в Харькове

Женская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал второго этапа чемпионата Европы, который проходит в Харькове (Украина), с первого места в группе В.

Россиянки выиграли все три матча на групповом этапе. Отечественные регбистки обыграли команды Бельгии (43:0), Нидерландов (22:12) и Англии (34:7).

21 июля в 1/4 финала сборная России снова встретится с командой Шотландии.

На первом этапе чемпионата Европы по регби-7, который прошёл в Маркусси 29-30 июня, сборная России заняла второе место, уступив в финале Франции со счётом 7:15.