Российская саблистка Великая уступила украинке Харлан в финале ЧМ по фехтованию

Олимпийская чемпионка в команде, семикратная чемпионка мира российская саблистка Софья Великая стала серебряным призёром чемпионата мира по фехтованию, который продолжается в Будапеште (Венгрия). В финале Великая уступила украинке Ольге Харлан со счётом 14:15. Это пятое серебро Великой на чемпионатах мира.

Бронзовыми призёрами стали гречанка Теодора Гкунтура и румынка Бьянка Паску.

Ранее в четвертьфинале Великая разгромила венгерку Анну Мартон со счётом 15:7, а в полуфинале нанесла поражение Гкунтуре — 15:11.

Отметим, что Паску на ранних стадиях соревнований одержала победу над россиянками Яной Егорян (15:13) и Ольгой Никитиной (15:7). Также поражение уже в 1/32 финала потерпела и София Позднякова.

Серебро Великой – четвёртая медаль сборной России на чемпионате мира — 2019. Ранее рапиристка Инна Дериглазова завоевала золото, шпажист Сергей Бида – серебро, а рапирист Дмитрий Жеребченко – бронзу.