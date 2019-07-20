Видео: массовая драка в матче чемпионата России по пляжному регби
Первый день чемпионата России по пляжному регби в центре пляжных видов спорта «Динамо» закончился массовой дракой. Битва стенка на стенку началась после того, как игрок сборной Дагестана бросил песком в лицо сопернику из московской команды «Слава». После этого судьи решили остановить игру при счёте 5:5.
Отметим, что в чемпионате России среди мужчин принимают участие 19 команд. Проходят соревнования в течение двух дней – 20 и 21 июля.
Через неделю, 27- 28 июля, на этом же стадионе пройдёт чемпионат Европы по пляжному регби, на который в Москву приедут 8 мужских и 8 женских сборных команд. Год назад на Водном стадионе сборной России впервые в истории удалось завоевать золотые медали одновременно и в женском, и в мужском турнирах.
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