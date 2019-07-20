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Миллер выиграла золото чемпионата Европы U20 в беге на 400 м

Миллер выиграла золото чемпионата Европы U20 в беге на 400 м
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российские легкоатлеты, выступающие в нейтральном статусе, завоевали три медали на юниорском чемпионате Европы U20 в Буросе (Швеция).

Полина Миллер выиграла золото в беге на 400 м. Второй финишировала британка Эмбер Эннинг, замкнула тройку чешка Барбора Маликова. В прыжках в высоту Аделина Халикова и Наталья Спиридонова стали серебряным и бронзовым призёрами, уступив только украинке Ярославе Магучих.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы U20. Бурос, Швеция
Женщины. 400 м

1. Полина Миллер (Россия) – 51,72.
2. Эмбер Эннинг (Великобритания) — 52,18.
3. Барбора Маликова (Чехия) — 52,37.

Высота

1. Ярослава Магучих (Украина) — 1,92.
2. Аделина Халикова (Россия) – 1,90.
3. Наталья Спиридонова (Россия) – 1,87.

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