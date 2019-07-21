Российские шпажистки в полуфинале командного турнира на ЧМ встретятся с Украиной

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по фехтованию. Шпажистки сборной России (Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Любовь Шутова) вышли в полуфинал командного турнира, победив соперниц из Эстонии – 45:35.

За выход в финал россиянки поспорят с украинками, которые выиграли у команды Польши – 45:38.

В другой полуфинальной паре встретятся итальянки, победившие сборную США, и команда Китая, которая обыграла представительниц Южной Кореи.

Кроме того, сегодня на чемпионате мира будет разыгран ещё один комплект наград – в командном турнире саблистов у мужчин.

Сборная России на чемпионате в Будапеште завоевала уже 4 медали. Софья Великая стала второй в соревнованиях саблисток. Рапиристка Инна Дериглазова завоевала золото, шпажист Сергей Бида – серебро, а рапирист Дмитрий Жеребченко – бронзу.