Российские шпажистки в полуфинале командного турнира на ЧМ встретятся с Украиной

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по фехтованию. Шпажистки сборной России (Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Любовь Шутова) вышли в полуфинал командного турнира, победив соперниц из Эстонии – 45:35.
За выход в финал россиянки поспорят с украинками, которые выиграли у команды Польши – 45:38.
В другой полуфинальной паре встретятся итальянки, победившие сборную США, и команда Китая, которая обыграла представительниц Южной Кореи.
Кроме того, сегодня на чемпионате мира будет разыгран ещё один комплект наград – в командном турнире саблистов у мужчин.
Сборная России на чемпионате в Будапеште завоевала уже 4 медали. Софья Великая стала второй в соревнованиях саблисток. Рапиристка Инна Дериглазова завоевала золото, шпажист Сергей Бида – серебро, а рапирист Дмитрий Жеребченко – бронзу.
- 21 июля 2019
-
12:37
-
12:16
-
11:09
-
10:51
-
10:15
-
09:58
-
09:11
-
00:52
-
00:32
- 20 июля 2019
-
23:59
-
23:27
-
23:02
-
22:02
-
21:28
-
21:10
-
20:48
-
20:33
-
19:42
-
19:26
-
18:57
-
18:44
-
18:10
-
17:41
-
17:14
-
17:00
-
15:51
-
15:28
-
14:40
-
13:09
-
12:49
-
12:26
-
11:44
-
10:35
-
09:55
-
00:21