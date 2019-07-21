Женская сборная России по регби-7 вышла в полуфинал второго этапа ЧЕ в Харькове
Женская сборная России по регби-7 обыграла команду Шотландии со счётом 22:7 и пробилась в полуфинал второго этапа чемпионата Европы, который проходит в Харькове (Украина).
Соперником россиянок по ½ финала стала команда Польши. Встреча пройдёт сегодня, 21 июля, начало в 14:51 мск.
Напомним, сборная России выиграла все три матча на групповом этапе. Отечественные регбистки обыграли команды Бельгии (43:0), Нидерландов (22:12) и Англии (34:7).
На первом этапе чемпионата Европы по регби-7, который прошёл в Маркусси 29–30 июня, сборная России заняла второе место, уступив в финале Франции со счётом 7:15.
Мужская сборная по регби-7 также проведёт в воскресенье свой матч. В полуфинале за 9-е место россияне сыграют с командой Румынии.
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