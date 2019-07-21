Казань примет ЧМ-2025 по водным видам спорта

Международная федерация плавания (FINA) выбрала Казань местом проведения чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта. Будапешт (Венгрия) примет соревнования в 2027 году.
«Мы возвращаемся в Казань и Будапешт через 10 лет после того, как эти города с успехом принимали чемпионат мира!
Сообщаем, что чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в Казани в 2025 году, а в Будапеште — в 2027-м!» — сообщила пресс-служба FINA в «Твиттере».
Казань и Будапешт стали единственными кандидатами, подавшими заявки на проведение ЧМ. В обоих городах уже есть вся необходимая инфраструктура. Единственный выбор был в датах проведения.
Столица Татарстана принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, а Будапешт — в 2017-м, поэтому было принято решение распределить форумы именно таким образом, отметив 10-летнию годовщину с момента прошлых соревнований.
Ранее Казань также получила право на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года.
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