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Казань примет ЧМ-2025 по водным видам спорта

Казань примет ЧМ-2025 по водным видам спорта
Другие / Водные виды спорта 0

Международная федерация плавания (FINA) выбрала Казань местом проведения чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта. Будапешт (Венгрия) примет соревнования в 2027 году.

«Мы возвращаемся в Казань и Будапешт через 10 лет после того, как эти города с успехом принимали чемпионат мира!

Сообщаем, что чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в Казани в 2025 году, а в Будапеште — в 2027-м!» — сообщила пресс-служба FINA в «Твиттере».

Казань и Будапешт стали единственными кандидатами, подавшими заявки на проведение ЧМ. В обоих городах уже есть вся необходимая инфраструктура. Единственный выбор был в датах проведения.

Столица Татарстана принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, а Будапешт — в 2017-м, поэтому было принято решение распределить форумы именно таким образом, отметив 10-летнию годовщину с момента прошлых соревнований.

Ранее Казань также получила право на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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