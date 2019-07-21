Костин и Жилкин вышли в финал ЧМ на дистанции 50 м баттерфляем

Российские пловцы Олег Костин и Андрей Жилкин отобрались в финал соревнований на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).



В полуфинальных заплывах Костин показал четвёртый результат — 22,88 секунды, а Жилкин показал восьмое время — 23,21 секунды. Лучший результат в полуфиналах установил американец Кейлеб Дрессел — 22,57 секунды.



Ранее российские пловцы Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников и Евгений Рылов завоевали серебро чемпионата мира в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.



Кроме того, в финальный заплыв на дистанции 100 метров брассом квалифицировались россияне Антон Чупков (59,15) и Кирилл Пригода (59,21). Они показали седьмой и восьмой результаты соответственно.

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