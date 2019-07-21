Йейтс выиграл 15-й этап «Тур де Франс», Алафилипп лидирует в общем зачёте

Британский гонщик Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott стал победителем 15-го этапа веломногодневки «Тур де Франс». На финише горного маршрута протяжённостью 185 км Йейтс на 33 секунды опередил француза Тибо Пино (Groupama-FDJ) и испанца Микеля Ланду (Movistar).
Лидерство в общем зачёте сохранил француз Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step).
Велошоссе. «Тур де Франс». 15-й этап. Лиму – Фуа, 185 км
1. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 4:47.04.
2. Тибо Пино (Франция, Groupama-FDJ) – отставание 0.33.
3. Микель Ланда (Испания, Movistar) – то же время…
80. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) — +26.48.
Общий зачёт после 15-го этапа
1. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 61:00.22.
2. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS) — +1.35.
3. Стивен Крёйсвейк (Нидерланды, Jumbo-Visma) — +1.47…
66. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) — +1:25.18.
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