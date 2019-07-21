Сунь Ян — о поступке Хортона: можно игнорировать меня, но Китай нужно уважать

Трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию китаец Сунь Ян прокомментировал поступок австралийца Мака Хортона, который на награждении призёров чемпионата мира в Кванджу отказался подниматься на подиум вместе со спортсменом, замешанным в допинговом скандале.

«Понимаю, что у австралийского спортсмена может быть личное недовольство по отношению ко мне, но это его право. Прискорбно, что он выразил неуважение к стране, которую я здесь представляю. Можно игнорировать меня, Сунь Яна, но не Китай, который нужно уважать.

Очень рад выиграть эти соревнования в четвёртый раз подряд и очень горжусь собой. Это величайшее достижение в истории китайской команды», — приводит слова Сунь Яна The Independent.

Согласно отчёту антидопинговой комиссии при Международной федерации плавания (FINA), Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера. FINA оправдала китайца и разрешила участвовать в чемпионате мира. Однако ВАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.