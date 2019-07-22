Российские ватерполистки проиграли австралийкам в четвертьфинале ЧМ в Кванджу

Женская сборная России по водному поло не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея), проиграв команде Австралии со счётом 7:9.

Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу

Женщины. Четвертьфинал

Россия — Австралия — 7:9 (1:2, 0:2, 3:2, 3:3).

На групповом этапе россиянки обыграли команды Канады, Южной Кореи и Венгрии и вышли в четвертьфинал с первого места. В полуфинале австралийки сыграют с американками, которые победили сборную Греции со счётом 15:5.

Сборная России примет участие в турнире за пятое-восьмое места. Сегодня, 22 июля, также состоятся четвертьфинальные матчи Испания — Нидерланды и Италия — Венгрия

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.