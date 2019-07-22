Российские ватерполистки проиграли австралийкам в четвертьфинале ЧМ в Кванджу
Женская сборная России по водному поло не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея), проиграв команде Австралии со счётом 7:9.
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу
Женщины. Четвертьфинал
Россия — Австралия — 7:9 (1:2, 0:2, 3:2, 3:3).
На групповом этапе россиянки обыграли команды Канады, Южной Кореи и Венгрии и вышли в четвертьфинал с первого места. В полуфинале австралийки сыграют с американками, которые победили сборную Греции со счётом 15:5.
Сборная России примет участие в турнире за пятое-восьмое места. Сегодня, 22 июля, также состоятся четвертьфинальные матчи Испания — Нидерланды и Италия — Венгрия
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.
Водные виды спорта. ЧМ-2019. Женщины. 1/4 финала. Россия - Австралия - 7:9
22 июля 2019 года, понедельник. 09:30 МСК
Российские ватерполистки вышли в четвертьфинал чемпионата мира в Кванджу
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